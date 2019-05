Jasevoli, Salis e Del Gaudio insieme alla Domus Ars per una performance unica nel suo genere

Martedì 21 Maggio 2019, 19:48

Arriva sul palco della Domus Ars il progetto firmato da Antonio Jasevoli, aritsta poliedrico, dalla musicalità esplosiva che gli ha permesso di affiancare negli anni nomi importanti come Andy Sheppard, Bruce Ditmas, Fabrizio Bosso. La sua esperienza, unita alla quasi trentennale collaborazione con Enrico Del Gaudio e Antonello Salis, porterà il pubblico in un viaggio sonoro definito unico nel suo genere. Chitarra, piano, fisarmonica e batteria viaggeranno su uno spartito musicale inedito, incrociando con maestria ed estro la tradizione jazzistica italiana, quella europea e quella d'oltreoceano per riproporla nel modo più semplice e congeniale possibile, dove l'elemento improvvisativo sarà la costante assoluta dell’intera performance. Non poteva essere altrimenti considerato il background musicale di Iasevoli, Salis e Del Gaudio considerati esponenti di spicco del panorama jazzistico internazionale. Gli artisti coinvolgeranno infatti la platea con un sound definito appassionato e suggestivo.La rassegna Napoli Jazz Fest è promossa dall’associazione culturale New Around Midnight e si avvale della direzione artistica di Michele Solipano.