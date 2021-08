Al via l'XI edizione di Jazz Inn Capri, musica d'autore all'ombra dei Faraglioni

Al via domani sera, alle 21, presso i Giardini della Flora Caprense, l’ unidcesima edizione di Jazz Inn Capri. Torna il tradizionale appuntamento dell'estate con la musica d'autore sull'isola azzurra nei Giardini della Flora Caprense di Capri, che, come ogni anno, porta all'ombra dei Faraglioni i più talentuosi jazzisti per il piacere dei raffinati cultori di musica jazz. Due giorni di festival, la seconda serata sarà lunedì 23 Agosto, con l’esibizione di tanti maestri del genere. Quest'anno special guest sarà Noreda Graves che aprirà il festival domenica 22 alle ore 21. Cantante solista e cantautrice americana del North Carolina è una delle voci soul più apprezzate degli States. Il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B. Il suo stile ricorda quello dei grandi miti del jazz come James Brown, Aretha Franklin e le Clark Sisters. Il concerto caprese di Noreda Graves farà da apripista al suo primo disco di prossima uscita.

E sempre agli artisti made in Usa è dedicata anche la seconda serata di Jazz Inn Capri che vedrà suonare uno speciale quartetto, un mix di nazioni, con due fuoriserie del jazz come Gerald Cannon bassista ufficiale del trio di McCoy Tyner, e continuo dei grandissimi caposcuola come Ray Brown, Sam Jones, Ron Carter e Buster Williams e Jesse Davis, uno dei più importanti esponenti del jazz contemporaneo di New Orleans, anche attore nel ruolo del classico sassofonista alto Earl Warren nel celebre film di Robert Altman "Kansas City", con la regia di Clint Eastwood. Ad accompagnare i grandi talenti alla batteria sarà, come ogni anno, il direttore artistico del Festival Elio Coppola che con i suoi “ritmi” trascinatori vanta esibizioni con big mondiali del jazz tra cui Benny Golson, Joey De Francesco, Peter Bernstein, Dado Moroni, Ronnie Cuber, Enrico Rava e al piano dal giovane talentuoso Andrea Candela, già al fianco di Tommaso Scannapieco, Giovanni Amato, Joye Garrison, Emanuele Basentini.

Le serate avranno inizio alle ore 21 e saranno tutte ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e su prenotazione secondo le normative e in applicazione di quanto previsto sull'utilizzo della certificazione verde.

La rassegna "Jazz Inn Capri", è promossa e organizzata dalla Città di Capri con le associazioni "Jazz Inn Capri" e "Musicology" con partner tecnici la compagnia di navigazione SNAV e l’agenzia di comunicazione Capri Press.