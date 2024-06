Jazz in riva al mare: Virginia Sorrentino, concerto sotto le stelle di Varcaturo

Una terrazza sul mare. E, sulla terrazza, un palco. L’appuntamento con il jazz è sotto le stelle di Varcaturo, al Lido Varca d’Oro. Qui ha piantato le tende #Ittateveamare Jazz Festival, il festival balneare a ingresso gratuito inaugurato il 23 maggio dal quartetto del batterista Sergio Di Natale, con Federico Luongo alla chitarra, Giulio Martino al sax tenore e Francesco Galatro al basso. Sei concerti coi piedi nella sabbia che promuovono un felice incontro tra musica, cibo e vino.

Giovedì 6 giugno, nella seconda tappa di un percorso sonoro e enogastronomico per palati fini accompagnerà il pubblico fino alle agognate ferie d’agosto, sarà di scena alle 21.30 la cantante Virginia Sorrentino, accompagnata da un manipolo di talentuosi musicisti: Alessandro Castiglione alla chitarra, Luigi Di Nunzio al sax, Marco De Tilla al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria. Cantante versatile e dalla spiccata sensibilità, Sorrentino vanta una lunga esperienza da solista e collaborazioni con orchestre swing/jazz e con diversi artisti italiani, da Alan Sorrenti a Massimo Ranieri, con cui ha condiviso il palco nel musical “Canto perché non so nuotare”.

Virginia Sorrentino è stata inoltre ospite di numerosi festival in Italia ed Europa, tra i quali Umbria Jazz, Copenaghen Jazz Festival, Le Mans Jazz Festival, Valbonne Jazz Festival, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Villa Celimontana Jazz.

Le prossime fermate di questo tram jazz che porta dritto ad agosto sono in programma il 20 giugno, quando sarà di scena il quartetto del contrabbassista Gianni Di Lorenzo, il 4 luglio con Davide Battista, trombettista diciassettenne di Melito che ha già conquistato il pubblico del programma tv Italia’s Got Talent, anch’egli in quartetto, il 18 luglio, con l’omaggio a Bill Evans del trio Kind of Bill, composto dal pianista Dado Moroni, dal contrabbassista Eddie Gomez e dal batterista Joe La Barbera e il 1° agosto, quando al capolinea gli appassionati troveranno il chitarrista Pietro Condorelli, che proporrà in trio composizioni dal suo recente disco "Native Language".

Nato da un’idea di Salvatore Trinchillo, titolare del Lido Varca d'Oro e innamorato della musica e in particolare del jazz, #Ittateveamare Jazz Festival è realizzato in collaborazione con il Napoli Jazz Club. Una virtuosa sinergia che l’anno scorso ha già portato sull’arenile di Varcaturo Steve Gadd, uno dei più raffinati e celebrati batteristi al mondo. «Come cittadini della riviera flegrea-domitia siamo felici di organizzare anche quest’anno una serie di eventi jazz totalmente ad accesso libero, dove le consumazioni non sono obbligatorie, dove ciascuno è libero di scegliere tra ristorante, bar o bistrot. Grande musica e buon cibo, accompagnato dai nostri prodotti tipici, per chi volesse a prezzi ragionevoli per tutti», afferma soddisfatto Trinchillo, che promette di rilanciare: «Celebriamo il ritorno del mare pulito con eventi culturali di qualità per la promozione di un territorio sempre più virtuoso. Regaleremo divertimento libero, gratuito così come è gratuito il parcheggio. Questa prima tranche di concerti – promette l’imprenditore - è solo l’inizio di una grande estate ricca di proposte culturali che annunceremo».