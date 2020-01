Jazz e sushi a Chaia con Paolo Gravina e lo Sparkling Aperitif

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica & sushi per gli appassionati del giovedì sparkling, il format targato Otoro81 che ogni settimana regala agli habitué del ristorante giapponese dal mood internazionale una serata bon ton animata dal dj Marco Piccolo che di volta in volta viene affiancato dall’esibizione di un altro artista live. L’ultima è stata quella del trombettista Paolo Gravina, diplomato al Conservatorio di Salerno e quindi laureato in Jazz con il massimo dei voti.Una formazione che gli ha permesso quindi di prendere parte anche a varietà televisivi come Canzoni e Sfide su Rai Due e di spaziare tra vari generi musicali. Dal jazz allo swing passando per dixieland, bossanova, funky e pop Gravina ha preso parte a vari eventi al seguito di artisti come Mbarka Mben Taleb, Amy Stewart, Giorgio Albertazzi, Anna Tatangelo, Manuela Aureli, Enzo Gragnaniello, Lina Wertmuller, Lina Sastri, Katia Ricciarelli, Jimmi Fontana, Irene Fornaciari, Don Baki, Fabrizio Fontana. Un artista a tuttotondo insomma che anche a via Nisco ha saputo coinvolgere il suo pubblico con un’esibizione che ha entusiasmato, tra gli altri, anche Marco Rocco, Anna Galiero, Guglielmo Adrasto, Tilia Annunziata, Pigi Bertolini, Gianluca Maddi, Paola Esposito, Chiara Rolandi, Luana Ferraioli, Paolo Arianetto, Valentina Cipollaro.E domani sera si replica, con il live show di Peppe Parlato.