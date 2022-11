José Antonio Escobar in anteprima a Napoli: concerto al Monastero delle Trentatrè

José Antonio Escobar, tra i migliori chitarristi al mondo, suonerà in anteprima mondiale a Napoli. Il monastero di clausura delle Trentatré ospiterà, sabato 5 novembre alle 19, il concerto del musicista cileno che si esibirà con la chitarra costruita dal maestro liutaio napoletano, cavaliere Marco Sellitto (organizzatore dell’appuntamento).

Josè Antonio Escobar nella sua carriera ha collezionato moltissimi premi nei più prestigiosi concorsi internazionali come il “Francisco Tàrrega” (Spagna), il GFA Guitar Foundation of America (Usa), il “Forum Guitar Wien” (Austria ), il “Pittaluga” di Alessandria (Italia), il “Vina del Mar” (Cile), il “Karl Scheit” (Austria), lo “Stotsenberg” (Stati Uniti), “Heitor Villa-Lobos” (Brasile), “Alirio DТaz” (Venezuela) e molti altri. Escobar si è esibito, inoltre, in più di 2mila recital in oltre 30 paesi, tra Europa, America, Africa, Asia e Oceania. Inoltre è stato invitato come solista da alcune delle più rinomate orchestre a livello internazionale, come la Israel Camerata, l’Orquesta de Extremadura, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra “St. Michel Strings”, la “State Academic Symphony Orchestra Evgeny Svetlanov”, la “Hofer Symphoniker”, la “Chile Symphony Orchestra”. Ha suonato in sale prestigiose come la Brahms-Saal al Musikverein di Vienna, la St John's Smith Square e la Royal Festival Hall di Londra, la Carnegie Hall di New York, l’Herbst Theater di San Francisco, la Sala Cecilia Meireles di Rio de Janeiro, il Teatro Monumental di Madrid, il Teatro Teresa Carreno di Caracas, la Sala Luis Angel Arango di Bogotà, la Sala Concerti Tchaikovsky di Mosca.

Programma della serata:

Asturias (tras.Segovia / rev. Escobar)

Mallorca

di Isaac Albéniz

Mazurka Appassionata

Cueca (danza chilena)

di Agustín Barrios Mangoré

5 Preludi

Preludio Nº 1 Mi minore

Preludio Nº 5 Re Maggiore

Preludio Nº 3 La Minore

Preludio Nº 4 Mi minore

Preludio Nº 2 Mi Maggiore

di Heitor Villa-Lobos

Adagio del Concerto di Aranjuez (tras. Escobar)

di Joaquín Rodrigo

Torre Bermeja (tras. Escobar)

di Isaac Albéniz