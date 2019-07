Kamasi Washington special guest Enzo Avitabile live all'Arena Flegrea

Lunedì 15 Luglio 2019, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima volta a Napoli e in esclusiva per il sud Italia, il Noisy Naples Fest presenta Kamasi Washington in concerto, special guest Enzo Avitabile.Il trentottenne sassofonista e compositore californiano, considerato dalla critica il nuovo messia del jazz, si esibirà mercoledì 17 luglio all’Arena Flegrea con il suo super combo, impreziosito dalla presenza del soul brother di Marianella. Uno show imperdibile – in totale saranno 4 le tappe italiane del suo tour europeo, oltre a Napoli si esibirà anche a Gorizia, Milano e Umbria Jazz – che anticipa la tournée americana di agosto con il leggendario Herbie Hancock.Kamasi torna nel nostro paese dopo l’uscita di “Heaven & Earth”, il suo ultimo lavoro discografico pubblicato lo scorso giugno, che ha ispirato il recente cortometraggio “As Told To G/D Thyself” diretto dal collettivo di cineasti The Ummah Chroma, presentato in anteprima alSundance Film Festival 2019.Classe 1981 originario di Los Angeles, Kamasi Washington è attualmente uno dei compositori e sassofonisti più apprezzati al mondo. Il suo triplo cd d’esordio “The Epic” - che seguiva i primi 3 lavori autoprodotti - è stato osannato dalla critica specializzata come il miglior album del 2015: un vero manifesto sonoro con una visione del jazz profondamente progressiva e spirituale. Ma Kamasi Washington non è solo un compositore di talento e un sofisticato creatore di architetture sonore, è soprattutto un musicista geniale. Le varie collaborazioni con Kendrick Lamar per i suoi ultimi dischi, con John Legend e Thundercat, i tour con Snoop Dogg, con l’orchestra diGerald Wilson e Raphael Saadiq, ma anche con Florence and the Machine e Lauryn Hill ne sono la testimonianza. Acclamato ai più importanti festival del mondo, dal Coachella al Glastonbury, dal Fuji Rock al Bonnaroo, per la sua prima volta a Napoli ha deciso di (con)dividere il palco con l’artista partenopeo simbolo della contaminazione sonora: Enzo Avitabile.I biglietti per assistere al concerto di Kamasi Washington sono disponibili sui circuiti Etes e TicketOne e nei principali punti vendita regionali: Cavea Bassa Categoria 1 € 50,00, Cavea Bassa Categoria 2 € 34,50, Cavea Bassa Categoria 3 € 28,75, Cavea Alta e Panoramica € 23,00.