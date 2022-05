La Kharkiv Chamber Orchestra al Diana: musiciste ucraine in concerto per la pace

La Kharkiv Chamber Orchestra arriva a Napoli con un concerto dal titolo, “Quando l’arte diventa strumento per aiutare la popolazione”, il 27 maggio alle 18 al teatro Diana. In programma musiche di W. A. Mozart, A. K. Anatolsky, M. Skoryk, E. Elgar, J. Brahms.

In un momento così delicato per l’intera umanità le musiciste ucraine raccolgono tutte le loro forze, mettendo il cuore in ogni nota, in questa serie di concerti in Italia per far sì che la musica diventi ponte di pace e di ricostruzione. Attraverso i loro strumenti, uniche armi di difesa, e la passione per la musica arriveranno al cuore del pubblico trasmettendo tutte le loro emozioni.



La Kharkiv Chamber Orchestra è un ensemble musicale di Kharkiv in Ucraina. La sfera principale dell'attività creativa dell'ensemble è la promozione della musica di compositori ucraini e la rappresentazione del loro lavoro all'estero. Nasce nel 2001 grazie all’iniziativa del M° Yuriy Yanko, detentore del titolo di "Honoured Worker of the Arts of Ukraine", e vincitore del Concorso Internazionale di Direzione di Vakhtang Jordania, nominato nello stesso anno direttore musicale e direttore principale della Kharkiv Symphony Orchestra. Negli anni della sua esistenza, l'ensemble ha fatto un gran numero di anteprime di opere di compositori ucraini contemporanei: Valentyn Syl'vestrov, Volodymyr Zubyc'kyj, Ivan Karabyc', Jevhen Stankovyč, Myroslav Skoryk, O. Kiva, Jurij Iščenko, Igor Ščerbakov, Hanna Gavrylec', Karmella Cepkolenko, I. Kyrylina, O. Levkovyč, V. Hubarenko, V. Zagorcev, Ja. Vereščagin, Zoltan Almaši, Oleksandr Šimko e altri. L'ensemble collabora anche con i cantanti Nina Matvijenko, Oleksandr Vasylenko e Ljudmyla Vojnarovs'ka. L'ensemble ha partecipato a festival di musica accademica in Ucraina, Germania, Austria, Francia, Stati Uniti, Cina, Polonia, Grecia, Russia, Paesi baltici, Armeniae Georgia.