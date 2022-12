«L'ammalato immaginario» di Leonardo Vinci al Festival del '700 napoletano

Un appuntamento da non mancare, quello di domani venerdì 30 dicembre per l'ultima serata del Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano, presso la Chiesa Barocca Nuova Museo Diocesano. In scena “L’ammalato immaginario” di Leonardo Vinci, Intermezzo napoletano con danza, della Compagnia Stabile dell’Opera Buffa.

In scena Raffaella Ambrosino soprano, Giuseppe Naviglio baritono. Coreografie Antonello Tudisco con l'Orchestra da Camera di Napoli per la Direzione Enzo Amato e la regia Riccardo Canessa.