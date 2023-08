Sorrento, l’Unitre premia il contralto Candida Guida

Venerdì prossimo, nella cornice della chiesa dei Servi di Maria a Sorrento, l'Unitre Penisola Sorrentina consegna il Trofeo 2023 a Candida Guida, contralto vicano conosciuto a livello internazionale. Il riconoscimento viene assegnato, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione dell'università della terza età della penisola, presieduto dal professor Vincenzo Esposito, riconosce un particolare talento tra membri di spicco della zona. Nel caso di Candida Guida, la cantante viene premiata per "il costante impegno nel valorizzare il patrımonio artistico della sua terra". Si legge nella motivazione ufficiale: “Definita la più bella voce italiana di contralto, Candida Guida si è avviata felicemente e con le più rosee previsioni, con la sua tenacia e perseveranza, a diventare una delle più illustri ed apprezzate rappresentanti del bel canto italiano, onorando l'arte e la terra di origine. Essa merita riconoscenza è apprezzanento per aver dato voce alle creazioni dell'equense maestro compositore Luigi Guida, sulla scia tracciata da Luciano Pavarotti". Un premio, costituito da una scultura originale del professore Salvatore Morana, che non rappresenta un incentivo per una carriera sempre più rosea, ma che attesta anche l'impegno della cantante nella valorizzazione del lavoro di composizione del Maestro Luigi Guida, un'opera di ricerca, catalogazione, stampa e incisione che va avanti ormai da diversi anni.



La serata sarà l'occasione per ascoltare un programma che sottolinea il senso del premio.

Arie di repertorio saranno alternate ad arie di compositori locali. Non solo il Maestro Guida, quindi, ma anche Francesco Veniero e don Angelo Castellano. Il primo, nato a Meta di Sorrento nel 1885 e morto ad Assisi nel 1968, sconosciuto fino a questo momento, è stato riscoperto proprio durante il lavoro di ricerca bibliografica relativo al corpus di Guida; il secondo ancora in attività e conosciuto come musicista e compositore di grande rilievo. Tutti i brani che saranno eseguiti, sono stati scelti in base alle caratteristiche dell'organo della chiesa dei Servi di Maria, che ha un'accordatura mesotonica, particolarmente adatta al repertorio antico. A suonare questo prezioso strumento ci sarà il Maestro Angelo Trancone, la serata sarà introdotta dalla professoressa Emma Innacoli, docente di canto del Conservatorio o di Napoli San Pietro a Majella, sotto il cui insegnamento Candida Guida ha conseguito la prima delle sue lauree.