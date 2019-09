La Be band di Edoardo Bennato in concerto al Green Paradise di Napoli

La band del grande Edoardo Bennato in concerto al Green Paradise di Napoli venerdi 13 Settembre dalle ore 21.30 presso Green Paradise - via Marconi (lato RAI), Napoli consumazione obbligatoria euro 10.

Martedì 10 Settembre 2019, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Be Band nasce dall’unione dei cinque musicisti che da anni accompagnano in tour Edoardo Bennato, apprezzati da pubblico e critica per il grande affiatamento e il sound dirompente che ne scaturisce dalle sessions live fatte di standard rock e blues.In una location incantevole, un luogo ideale per trascorrere le ultime serate estive ancora all’aperto, continuano gli eventi live napoletani. In programma per venerdi 13 settembre, dalle ore 21.30 con ingresso a consumazione obbligatoria di euro 10, si esibirà la Be Band ovvero la storica formazione del menestrello italiano del rock'n'roll la quale macina blues e rock con una tecnica perfetta. Espressivi e affiatati hanno un sound unico pieno di energia a stelle e strisce che regala forti emozioni blues.Al Green Paradise i servizi offerti si completano con pizzeria, lounge bar e un ricco programma cinematografico. Adatto ai bambini.