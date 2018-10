La canzone napoletana? Diventa «pop» con That's Napoli Live Show

Martedì 16 Ottobre 2018, 16:06

"That’s Napoli Live Show", lo spettacolo musicale dedicato ai turisti che celebra la canzone classica napoletana in versione pop, ritorna nella splendida cornice della Chiesa di San Potito a Napoli, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale.Dopo la prima edizione del Natale 2017 in collaborazione con la Camera di Commercio di Napoli, l’associazione culturale Ad alta voce presenta la seconda edizione dello spettacolo, con le prime rappresentazioni che si sono tenute nei giorni scorsi.Il progetto artistico e culturale del maestro Carlo Morelli mira a sostenere i giovani talenti napoletani ed a fare in modo che possano vivere di musica in una città che rappresenta l’arte e il linguaggio musicale nel mondo e che assiste negli ultimi anni ad uno straordinario incremento turistico.That’s Napoli Live Show andrà in scena fino al 6 gennaio 2019, il calendario prevede gli spettacoli serali dal giovedì al sabato alle ore 20.30 e la domenica alle 18. Al termine dello spettacolo sarà offerto un rinfresco di prodotti tipici napoletani, dalla pizza alla tipica e rinomata pasticceria napoletana.Lo spettacolo prevede un fantastico viaggio dalla canzone classica napoletana al soul partenopeo, dalle nuances delle villanelle napoletane al blues mediterraneo: gli arrangiamenti di Carlo Morelli esaltano e colorano il programma musicale di moderne sonorità pop e soul, presentando rielaborazioni di brani intramontabili, come “Tammurriata nera”, “Luna rossa”, “Tu vuò fa’ l’americano”.Un exploit musicale capace di affascinare il pubblico di tutte le età: grande protagonista è il coro della Città di Napoli, fondato e diretto dal Maestro Carlo Morelli. In scena 22 giovani cantanti, divisi su 4 corde (Soprano - Mezzosoprano-Tenore-Basso). Ragazzi e ragazze di spiccate personalità, musicisti diplomati nei Conservatori,voci estremamente diverse l’una dall’altra, unite da un unico scopo: diffondere buonumore, energia e positività attraverso la musica.Teatro, musica, televisione, radio hanno formato il loro bagaglio artistico, rendendoli versatili ed in grado di trasmettere tutta la loro carica emozionale attraverso canzoni di indubbia bellezza: “evergreen” della musica internazionale, ricercate ballate, brani tipicamente “black” della tradizione napoletana e mondiale faranno da colonna sonora allo spettacolo del Coro della Città. Novità di questa edizione è l’utilizzo di un impianto luci di ultima generazione capace di interagire con le diverse frequenze sonore.