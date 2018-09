In diecimila per Fabio Concato, fan in festa a piazza Vanvitelli

Martedì 11 Settembre 2018, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritmo salsero, premi, gadget e intrattenimento sfrenato. Un vero successo di pubblico l’happening itinerante promosso da Mondo Convenienza nel fine settimana a piazza Vanvitelli. Numeri da capogiro per il week end di festa: 30.000 i gadget offerti tra furgoncini, set cucina, zainetti, shopper e palloni. Assegnati ai fortunati vincitori anche buoni acquisto di 200 e 500 euro, oltre a tantissimi altri premi.Rivoluzionata per due giorni la geografia della famosa piazza napoletana: oltre al truck trasformato in un vero e proprio palco, gli ospiti di Mondo Convenienza sono stati accolti nella Casa degli Eventi, ma c’erano anche un parco giochi, gonfiabili, area foto, labirinti e attrazioni di vario tipo.Tante le foto e i selfie in compagnia Fabio Concato, raffinato cantautore, tra i più amati d’Italia, che ha scaldato la serata di domenica con un concerto antologico, da Domenica Bestiale a Fiore di Maggio, passando per le melodie più amate e conosciute. L’inconfondibile ciuffo biondo di Cristiano Malgioglio, paroliere delle dive, è stato invece protagonista della serata di sabato. Infine, la kermesse degli Zapping, la cartoon band più famosa del momento, ha regalato momenti di divertimento irrefrenabile ai più piccoli.