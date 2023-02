La Costiera premia Lauro e Gabriele per i 50 anni di attività e la performance a The Voice Senior

I sindaci di Piano di Sorrento e di Meta, Salvatore Cappiello e Giuseppe Tito, conferiscono a Lauro Attardi e Gabriele Iaconis un riconoscimento da parte dei due Comuni della penisola sorrentina in occasione dei 50 anni del loro sodalizio musicale e per festeggiare il successo ottenuto nella trasmissione televisiva The Voice Senior condotta da Antonella Clerici.

L’appuntamento è per domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 10.30, nella sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento. In occasione dell’evento sarà anche annunciato un concerto che i due musicisti della Costiera terranno a Villa Fondi nel corso della prossima estate proprio per brindare ai 50 anni del loro connubio artistico.

Nel frattempo Lauro e Gabriele si preparano per il secondo turno del contest di Rai Uno dove saranno scortati dalla simpatia di Clementino. L’obiettivo è la finale, quando conteranno anche i voti dei telespettatori. Il duo della costiera ha già conquistato il pubblico come si vede dagli applausi e dai complimenti raccolti durante la prima esibizione a The Voice Senior: la loro bravura ha coinvolto Antonella Clerici e tutto lo studio sulle note di Torna a Surriento.