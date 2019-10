La De Souza omaggia Gilberto a Cava de' Tirreni

Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:22

Rosalia De Souza omaggia João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, meglio conosciuto come João Gilberto, recentemente scomparso, gigante della musica brasiliana e alla bossa nova.Torna al Jazz Club Il Moro di Cava de’ Tirreni, domani alle 22, una delle voci e migliori interpreti in Italia della musica brasiliana, Rosàlia De Souza, per ricordare l'ultimo dei 'padri' della Bossa Nova, il genere musicale nato dall'incontro tra la musica brasiliana, in particolare il samba, e il jazz nordamericano e intrisa di 'saudade', la nostalgia. La De Souza mescolerà ai classici di Gilberto i suoi successi, aggiungendo canzoni meno note del repertorio brasiliano. Sul palcoscenico del locale del Borgo Scacciaventi sarà affiancata da Antonio De Luise alle tastiere, Aldo Vigorito al basso e Dario Congedo alla batteria. Dopo essersi fatta apprezzare nei migliori live club della capitale, conosce il DJ e produttore Nicola Conte che la coinvolge nel progetto Fez (vera e propri fucina di artisti cresciuta a Bari negli anni 90) e le produce il primo album “Garota Moderna”. E' un grande successo a cui seguono tour europei e il secondo album, “Brasil Precisa Balancar” (Shema Records), registrato interamente a Rio De Janeiro. Nel 2009 il suo lavoro, “D'improvviso”, sempre per la Schema. E’ del 2018 l’ultimo album “Tempo,” edito dalla NAU Records. Grande presenza scenica ed estrema eleganza, ha una voce che, a detta del suo primo produttore Nicola Conte è “velluto che non ha crepe né punte, picchi o cadute, è una brezza, un soffio di vento".