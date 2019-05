La magia del Circo Nero in dj set a Torre San Severino

Lunedì 20 Maggio 2019, 10:50

Ben oltre una serata di aperi-cena e dance, la notte del Circo Nero Italia ritorna a Napoli col suo carrozzone di artisti, figuranti, performer, acrobati, mangiafuoco e illusionisti: tutti in chiave black in una sorta di dark side dello spettacolo nel clubbing.«Questo non è il circo nostalgico degli animali in gabbia, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo e neppure quello struggente dei clown o nani che inciampano nella vita con le loro scarpe grosse. Questo è il Circo della musica e delle passioni che urlano dentro: è il Circo della Notte, il Circo Nero Italia!»Ecco il claim del collettivo di Circo Nero Italia, che riporta nella nostra città tutta la sua follia e stravaganza: venerdì 24 maggio a Torre San Severino, la storica roccaforte di epoca romana sul litorale domizio a Licola, oggi elegante location per intrattenimento e by night.Dapprima cocktail dinner in due momenti: una prima parte nell'aia, dove gli ospiti potranno assistere agli show circensi più voluminosi e a seguire all’interno del salone medievale la seconda parte dello spettacolo artistico, accompagnato dal dj set di Aüra Aam del team Switch. Dopo la cena, redatta da chef Antonio Celentano, il mistero delle tenebre continuerà e si scoprirà la corte medievale intrisa di storia e magia trasformandosi in un club inedito e ipnotico con lo show di Circo Revolution e il dj set di Gianni Romano.