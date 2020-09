La musica afro sbarca al centro storico di Napoli, da giovedì via al progetto Lit

ùUn progetto che nasce nel cuore del corno d'Africa e arriva nelle viscere del centro storico di Napoli. Un trait d'union che abbraccia due mondi. A portare in scena la musica afro il deejay italo-eritreto, nato a Napoli 32 anni fa, Meron Tesfazghi, conosciuto nel mondo della Napoli by-night come Jesa. Da questo giovedì infatti riparte Lit, format afro-dancehall, senza dance floor ma in versione aperitivo, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Questa volta la location è Donna Romita, splendida cornice del centro storico, a pochi passi da piazza San Domenico (vico Donnaromita 14). L’accesso sarà consentito solo previa prenotazione (sulla pagina IG @lit_afrosound) per garantire un maggiore controllo sui distanziamenti sociali imposti dal dpcm.



«Lit è un format musicale nato dall'esigenza di valorizzare culture e generi musicali, come l'afro e la dancehall - spiega Jesa raggiunto telefonicamente dal Mattino -, che attualmente in Italia non sono presi seriamente in considerazione, a differenza di altri paesi europei e non solo. Tiro un sospiro di sollievo nel ricominciare ad esprimermi musicalmente. È molto importante e stimolante per me tutto questo. Abbiamo organizzato e gestito il tutto nel migliore dei modi per garantire la massima sicurezza a tutti». «Abbiamo deciso come locale - sottolinea il titolare di Donna Romita, Fabrizio Albini - di aprire le nostre porte al progetto di Jesa. Nasciamo per la ristorazione, ma da un certo orario in poi siamo una delle location preferite dai giovani per bere un buon cocktail e perché no, adesso ascoltare un genere musicale nuovo per molti. Diffondere culture diverse dalle nostre è importante, a livello artistico e non. Le serate cominceranno dopo cena, alle 22,30, e si potrà accedere su prenotazione. Ovviamente stiamo tenendo conto di tutte le restrizioni imposte per il Covid-19. Dunque non sarà una serata danzante, ma da aperitivo che andrà avanti fino a chiusura».