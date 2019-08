«Sorrento incontra» propone la voce di Ginevra Di Marco

Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:56

SORRENTO - Lei è Ginevra Di Marco, una delle voci femminili più belle e amate del panorama nazionale, esponente della world music e del nuovo folk italiano. « Domani sera sarà ospite di Sorrento Incontra, alle ore 21.15, nella villa comunale, con ingresso libero, per uno spettacolo che conclude la rassegna estiva.L'universo musicale di Ginevra Di Marco racchiude volti, suoni, memorie, canti in lingue diverse provenienti da tutto il mondo. Un confronto con artisti di tutto il mondo, in uno scambio musicale e umano, approfondendo tematiche sociali importanti che oggi sono il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, emigrazione, corruzione, condizione della donna, sostenibilità ambientale. Il tutto legato all’immensa tradizione popolare che ha nella musica un veicolo per essere tramandata di generazione in generazione.Sorrento Incontra, con la direzione artistica di Mvula Sungani ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è promossa e sostenuta dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la consulenza del dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, ed è organizzata da Arealive e Crdl.