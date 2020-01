La Terza Classe all'ex Asilo Filangieri: unica data a Napoli prima della ripartenza canadese

Si apprestano a salutare i loro fan in vista di una ripartenza per il Canada: sabato 1 febbraio, dalle ore 21 in poi, presso il Teatro dell'ex Asilo Filangieri (vico Giuseppe Maffei, 4) La Terza Classe nella sua formazione al completo celebrerà l'anno appena trascorso, fatto di intensi viaggi e successi oltreoceano. Reduci, infatti, da un'esperienza canadese che ha riservato loro non poche soddisfazioni, il gruppo di bluegrass tra i più noti in Campania ha deciso di farvi ritorno a breve, non prima, però, di abbandonarsi a grandi festeggiamenti insieme a fan ed amici musicisti. Tanti gli ospiti, non a caso, che si esibiranno per l'occasione, tutti uniti da un'inossidabile passione: quella per la musica folk. © RIPRODUZIONE RISERVATA