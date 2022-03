La scena musicale napoletana è sempre ricca e variegata. Ed è sempre bello vedere nomi partenopei che si distinguono all’estero, soprattutto se presentano materiali con un contenuto artistico importante.

In quest’epoca di venti strani, di guerre mai veramente finite, di incertezza, sorprendono la voce e la penna di Mirko Oliva, cantautore e producer napoletano di origine classe ’81, il quale, in collaborazione col musicista classico, dj e ghost-producer veneto Andrea Sacchelli, in arte Cam Bros, pubblicherà questo venerdì il singolo “Libera le mani”, distribuito da Believe. Il videoclip del pezzo è stato girato dal regista romano Marco Aquilanti, il quale a sua volta, tramite la casa di produzione Nuvole Rapide, ha contribuito al montaggio di “Corpi Liberi”, film documentario indipendente diretto da Fabio Massimo Lozzi, e che ha ricevuto il doppio riconoscimento del Premio al miglior film dalla giuria popolare giovani e della Menzione speciale al regista all’Omovies di Napoli.

La copertina del singolo

La parola più adeguata a descrivere questo progetto è “consapevolezza”. Una consapevolezza data dall’urgenza di raccontare una realtà spesso troppo scomoda da dettagliare. Una realtà che chi emigra conosce bene, soprattutto se non per propria libera scelta. Sono parole semplici ma dirette quelle di Mirko in questo pezzo; è un arrangiamento incalzante e sentito quello di Cam Bros; è incisiva e potente la cura della regia e del montaggio del video di Aquilanti. Tutto ciò all’interno di un sodalizio artistico e culturale in grado di trasmettere un messaggio duro ma più che mai necessario, soprattutto in giorni sconvolgenti come questi, dove si inscena un copione già visto e tristemente risentito tante volte, seppur con attori diversi.

L’integrazione con culture straniere sembrerebbe essere una costante nella carriera di Mirko, all’anagrafe Mirco Bianchini; cresciuto in Cilento, ha partecipato alle kermesse canore italiane più importanti come il Festival di Castrocaro Terme ed Area Sanremo; è stato speaker e intrattenitore per vari eventi e realtà della movida romana come Roma Vintage e Muccassassina; il suo singolo “Cuando Vuelvas Tu” è stato distribuito dall’etichetta inglese CDF Records, riscuotendo consensi in Colombia, Messico ed Est Europa; con il duo “The Moors” (in supporto alla cantante Viola Valentino) ha partecipato ad alcune delle più grosse trasmissioni targate Rai, da “Uno Mattina” a “i Soliti Ignoti” da “Sabato Italiano” a “La vita in diretta”. Nel 2015 ha partecipato ad X Factor Romania e vinto il contest The Voice of Malta. Infine dal 2021, ha iniziato il suo sodalizio artistico con Cam Bros, violinista classico reduce da vari master in musica elettronica, e che produce brani dance per varie etichette indipendenti.