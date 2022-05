Si comunica ufficialmente che il concerto di domenica 8 maggio che avrebbe visto protagonista la band The Fukin’ Machine è rinviato a data da destinarsi a causa di condizioni meteo inadeguate.

Lo stabilimento balneare di Varcaturo diretto dal manager Salvatore Trinchillo resta tuttavia aperto per coloro che vorranno trascorrere la domenica in riva al mare. Per un cocktail, un pranzo o un aperitivo.