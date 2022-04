Lido Varca d'Oro, il 25 aprile il concerto di Tommaso Primo contro ogni forma di fascismo

Dopo l’inaugurazione del Domizia Point, primo spazio permanente della costa a Nord di Napoli riservato alla tutela e alla valorizzazione ambientale, con un focus sulla nascita e la custodia delle tartarughe, arriva l’anniversario della Liberazione. E al Lido Varca d’Oro, struttura balneare di Varcaturo diretta dal manager Salvatore Trinchillo, è la volta di un concerto “contro ogni forma di fascismo”, dichiara Tommaso Primo. Sarà proprio il musicista e cantastorie napoletano l’ospite d’onore della giornata del 25 aprile, inseguendo un live che diventa spettacolo sulla coscienza umanista.

Lunedì 25 aprile, dalle 18 - ingresso libero - per celebrare l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo, sulla spiaggia è atteso il concerto-retroscena sulla “Favola nera”. Quarto titolo della sua discografia, questo progetto equivale «a un concept album ispirato dal basso ventre di Napoli, dai contesti sociali più ai margini e sono unite dal tema della sessualità», annuncia l’artista.

«Ho vissuto, per sete di conoscenza, i luoghi più oscuri di Napoli ascoltando i racconti degli ultimi, quelli veri. Emarginati, sconfitti, donne transgender e schiave costrette a chiedere il permesso dove potersi prostituire. Un’umanità dimenticata a pochi passi dai palazzi delle istituzioni».

Tra “Madonna nera” – con Roberto Colella de La Maschera e le ragazze di via Argine – e “Cavalleggeri è New York nella testa di Laura”, il mosaico narrativo include man mano “Vico Pace” (con Peppe Barra), “Femmene” (con l’attrice Denise Capezza, nota per la sua partecipazione a “Gomorra – la serie”), “Partenope”, “Onorato delitto ‘e Passione”, “E allora arrivederci ciao” (scritta con l’autore-illustratore Dario Sansone), “Forcella Dream” (featuring Il Cile) e “Ludopatico d’amore” con la complicità di Massimo Iovine (99Posse). Nel live sulla spiaggia del Lido Varca d’Oro, Tommaso Primo presenterà con la sua band anche pezzi dai precedenti progetti: l’ep “Posillipo interno 3” e gli album “Fate, sirene e samurai” e “3103”.