Dalla spiaggia al Maschio Angioino, Lino Blandizzi canta Sergio Bruni a Napoli

Lunedì 2 Settembre 2019, 16:41

Reduce dal tour estivo segnato dal successo, il cantautore napoletano Lino Blandizzi si prepara per il nuovo concerto partenopeo che terrà il prossimo 19 settembre, alle 21, al Maschio Angioino, con Adriana. Un’estate viva, divertente e intensa per l’artista. Un’estate segnata dalle serate sulle spiagge di numerose località balneari, l’ultima delle quali al Thurium Village di Sibari in Calabria, un gran concerto di mezzanotte sull’arenile coronato dalla partecipazione di un folto ed attento pubblico. Una grande festa di fine estate, dove Blandizzi ha presentato il meglio della sua produzione, interpretando i suoi brani in chiave acustica, una forma più intima ma allo stesso tempo energica e coinvolgente, insomma una notte di musica, per un concerto che esula dai cliché: dalla gettonatissima filastrocca «Abbiccì» a «Siamo lontani», da «Per la mia città» a «Da noi in Italia», e poi ancora da «Fuori dal mondo» a «Dirti ti amo», passando per «Tutto quello che mi resta», «E non è facile», «Se tu non credi in me» «Siamo alla frutta», e quindi «Voglio un’anima» che nel 1990 vinse il «Premio Rino Gaetano», «Ma dov’é», brano che fu cantato in duetto con Sergio Bruni. Quella grande voce che Lino Blandizzi ricorderà il 19 settembre, alle ore 21 con il concerto al Maschio Angioino insieme a Adriana Bruni, la figlia di Sergio Bruni.