Livio Cori canta nei Quartieri Spagnoli: ingresso libero al concerto del rapper

Livio Cori torna a cantare nei luoghi delle sue origini. Piazza Montecalvario, ai Quartieri Spagnoli, ospita sabato 8 a partire dalle 21, il concerto del rapper partenopeo. L'ingresso è libero e c'è molta attesa da parte dei fan. Si tratta, infatti, dell'ultimo appuntamento live di Livio Cori prima di una pausa, necessaria per raccogliere le idee e pensare a nuovi pezzi, come lui stesso ha affermato sui social qualche tempo fa. "...Raccoglierò le energie per le prossime date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo", si legge sul suo profilo Facebook dove tra l'altro Livio Cori accenna anche a piccoli problemi di salute riscontrati ad agosto che non gli hanno permesso di portare a termine gli impegni musicali prefissati per il mese di settembre. Rimandata dunque l'uscita del suo nuovo album che, probabilmente, sarà nel mese di novembre.

Tarantelle è l'ultimo EP del rapper, pubblicato lo scorso luglio mentre risale al 2019 l'ultimo album (il primo in studio) dal titolo Montecalvario (Core senza paura). Cori pubblicò l'album in contemporanea alla sua partecipazione, insieme a Nino D'Angelo, alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Un'altra luce.