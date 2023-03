Livio Cori in concerto a Napoli: il 4 maggio al teatro Salvo D'Acquisto

Livio Cori sarà in concerto, il prossimo 4 maggio, al Teatro Auditorium Salvo D’Acquisto di Napoli. Dopo il suo ultimo progetto discografico dal titolo “Solidago”, il rapper partenopeo torna a cantare per il suo pubblico. All’evento Livio Cori farà ascoltare tutti i principali brani del suo repertorio, da quelli più recenti fino ai brani che hanno segnato la sua ascesa.

Nato e cresciuto nei Quartieri Spagnoli, Cori ha iniziato la sua carriera a soli 18 anni, nel 2008. Di strada poi ne ha fatta tanta, collaborando con tanti artisti come Ghemon e Luchè sino alla partecipazione a Gomorra 3, dove grazie al ruolo di ‘O selfie, raggiunge la popolarità. Per la nota serie tv produce anche la colonna sonora “Surdat”, una canzone interamente ispirata a Napoli e al quartiere dove è cresciuto.

Nel 2018 pubblica il suo primo EP "Montecalvario" e l’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Nino D’Angelo. Nel 2020 esce “Femmena”, il suo disco realizzato insieme a Eitaway mentre nel 2021 collabora con Neffa al singolo Nn’è cagnato niente. Pubblica il suo secondo EP Blu Verano, che contiene un altro brano realizzato con Neffa, “Respiro ancora”.

Nel 2022 è protagonista musicalmente nel programma “Made in Sud” in onda su Rai Uno. Nello stesso anno esce il suo secondo EP “Tarantelle”. Nel 2023 pubblica il suo ultimo lavoro discografico “Solidago” per Magma Records (Believe).