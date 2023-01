Livio Cori superospite di Gianni Fiorellino: il concerto il 18 febbraio al Palapartenope

E' Livio Cori il super ospite del prossimo concerto di Gianni Fiorellino, il 18 febbraio, al Palapartenope di Napoli.

«Avrò l'onore di avere accanto, nel mio live, Livio Cori che ho avuto modo di incontrare in diverse occasioni. Devo dire che mi piace sia come artista che come persona».

Con queste parole, Gianni Fiorellino ha annunciato la presenza del noto cantante rap sul palco di via Barbagallo al suo fianco in “Nessuno è diverso”.

Dal suo canto, il rapper, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato: «Sono contento ed onorato di essere ospite al concerto di Gianni Fiorellino, cantante, musicista e attore. Un vero artista. Sono felicissimo. E' così che nascono le cose belle, a tavola durante una serata tra amici». L' evento è curato nella comunicazione dalla B&G Art Event Communication.