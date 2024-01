Lo Schiaccianoci dello Scisar arriva al Gesù Vecchio

Lo Schiaccianoci arriva nella basilica del Gesù Vecchio. Il 20 gennaio, alle ore 19, lo spettacolo si terrà davanti alla Madonnina di don Placido. È il secondo passo del percorso verso la celebrazione del bicentenario dell’Incoronazione della Immacolata del venerabile Baccher. L’ingresso è gratuito.

La basilica, dall’8 dicembre scorso, ha infatti inaugurato un percorso biennale di cammino che porterà nel 2026 alla celebrazione dell’anniversario. Il primo grande evento è stato il concerto “Sacri sentieri in basilica”, che si è tenuto lo scorso sabato, il 13 gennaio.

Il luogo di culto è situato in via Giovanni Paladino.

«Sono particolarmente onorato di poter ospitare nella Basilica del Gesù Vecchio il progetto del M° Sig.ra Carolina Carpentieri. – commenta don Rosario Cantone, Rettore della Basilica dell’Immacolata del Gesù Vecchio – L’idea dell’inclusività mi sta particolarmente a cuore perché mette al centro la persona umana con tutte le sue sfaccettature. Usare la musica come mezzo di coesione è quanto di più bello e nobile si possa fare per accomunare i sentimenti di quanti possono esprimersi e di chi quanti, per serie difficoltà, ne sono impediti».

Lo Schiaccianoci è prodotto da SCISAR ed è patrocinato dalla Regione Campania. SCISAR è una “Associazione di Promozione Sociale” che forma e riabilita i soggetti fragili attraverso la musicoterapia, la danza e l’arte. E proprio i soggetti fragili, gli allievi affetti da autismo, avranno un ruolo chiave, di primaria importanza.

«I grandi protagonisti del 20 gennaio sono i nostri talenti speciali, – dichiara Carolina Carpentieri, presidente SCISAR e musicoterapeuta – i protagonisti-ombra i nostri musicisti in formazione che hanno imparato ad essere anima, sostegno, cornice, supporto, colore e calore delle scene. Abbiamo una matrice inclusiva perché le guide (unica voce che indica sia i maestri che i terapisti) lavorano sempre alla pari, anche in scena. Lo spettacolo non è uno spettacolo ma uno spazio di condivisione, opportunità, espressione per tutti, non facciamo prove generali, non facciamo prime teatrali, lavoriamo in sala e sul palco allo stesso modo supportandoci».

Lo spettacolo, quindi, sarà un inno all’inclusività. Con la metafora della favola buona e gentile che vuole essere rivolta non solo ai bambini. Il racconto, la sua parte più simbolica, infatti, si apre ai più grandi, agli adolescenti e agli adulti. Per loro il messaggio è di non arrendersi alla paura, al timore del “diverso”, ma di affrontare i propri limiti e vincerli. Come fanno gli allievi, che danno spazio alla loro abilità.

Lo Schiaccianoci del 20 gennaio sarà aperto a tutti, la partecipazione è libera. Il sottotitolo è “Il trionfo del Bene oltre il Natale”, un progetto artistico di Carolina Carpentieri che cura anche la regia dell’evento. L’Orchestra ritmico-corporea è diretta da Francesco Paolo Manna e si compone di 15 elementi, tra cui diversi talenti affetti da autismo.

Per l’occasione saranno anche installate 10 tele. Le opere sono realizzare da Giovanna Frangiosa e i suoi allievi, tra i quali molti talenti speciali. Al piano saranno Marco Palumbo e Natalino Palena. Due gli ensemble. Uno di percussioni dell’I.C. Picentia diretto da Vincenzo D’Acunto, l’altro, Numeri Primi, diretto da Alessandro Tino.

Musica e tele, quindi, per abbattere le differenze e costruire ponti, rafforzare collegamenti. Un modo per affrontare realmente il tema della “normalità”, della fragilità, della sofferenza. E a spiegarlo, attraverso le loro opere, saranno proprio i talenti speciali SCISAR. Con la basilica del Gesù Vecchio come cornice.

Il concerto è stato possibile grazie al sostegno di La Gabianella Events e grazie al contributo di Diapo srl, Horecapp store srl, Mundo srl, Silence srl e Tag srls. L’evento, per la sua rilevanza sociale, ha ottenuto il patrocinio della Regione Campania. L’ingresso è libero.