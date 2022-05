Luchè raddoppia a Napoli dopo il sold out della prima data

Dopo il clamoroso sold out in sole 4 ore della prima data napoletana del 29 novembre, si aggiunge una nuova data il 30 novembre per il Dvla tour di Luchè, che porterà il nuovo progetto discografico “Dove volano le aquile” sul grande palco del Palapartenope. La dimensione live, al pari del momento creativo, riveste un’importanza fondamentale e finalmente, dopo tanta attesa, Luchè allargherà l’abbraccio a tutto il suo pubblico nella sua magica città per due sere consecutive.

“Dove volano le aquile” si presenta in tutto e per tutto come un album dal carattere internazionale, uscito lo scorso aprile per Sony Music Italy/Columbia Records, in vetta alla classifica album Fimi/GfK nella settimana di release, già certificato Disco d’Oro. Il primo singolo estratto “Le pietre non volano feat. Marracash”, fuori con uno speciale videoclip su Youtube, è già una hit tra rime senza compromessi.

La date napoletane si aggiungono alle date estive e ai palazzetti autunnali già annunciati, tutti prodotti da BPM Concerti e Trident Music: 17.07 Genova - Balena Festival; 20.07 Catania - Wave Summer Music; 22.07 Cosenza - Restartlivefest; 23.07 Vasto - Aqualand del Vasto; 25.07 Gallipoli - Parco Gondar – per l’estate – 19.11 Rimini - RDS Stadium; 21.11 Milano - Mediolanum Forum; 24.11 Roma - Palazzo dello Sport; 29.11 Napoli – Palapartenope; 30.11 Napoli - Palapartenope – per l’autunno.