Napoli, Luchè lancia il nuovo disco «Dove volano le aquile» con Belen, Siani e d'Amore

Il grande ritorno di Luchè è vicino: a pochi giorni dalla release del nuovo album «Dove volano le aquile» in uscita venerdì 1 Aprile per Sony Music Italy/Columbia Records, già disponibile in preorder, l’artista ha scelto di rivelare tracklist e featuring sui social con un’operazione unica nel suo genere che sottolinea ancora una volta l’originalità della sua visione artistica.



Con i tre video pubblicati in questi giorni, tra il 22 e il 24 marzo, Luchè ha regalato indizi sui titoli dei brani che compongono la tracklist del disco che si preannuncia leggendario e pronto a inaugurare un nuovo capitolo del rap italiano. I visual nascono dal bisogno di mettersi a nudo e dalla voglia di giocare con il proprio pubblico tramite una narrazione biografica e intrigante, di cui lui stesso è autore, dettata dalla voce di tre celebri personalità: Marco d’Amore, Alessandro Siani, Belén Rodríguez. Diversi i titoli nascosti velatamente tra le parole di ogni speech, ognuno parte di un grande puzzle, oggi svelato nella sua interezza con l’annuncio ufficiale della tracklist del nuovo album composta da 16 tracce, e dei featuring al suo interno con Elisa, CoCo, Etta, Marracash, Madame, Ernia, Geolier, Guè & Noyz Narcos.

Tutti i teaser sono ambientati su Marte, protagonista della cover di DVLA, e uno ad uno rappresentano una precisa evoluzione del progetto e della crescita personale di Luchè: nel primo il pianeta ruota su se stesso e si vede in lontananza; nel secondo una sonda spaziale atterrata sulla sua superficie ci mostra le parti accidentate del pianeta, gli ostacoli, le difficoltà della vita; nel terzo compare la parte di Marte lineare e piatta che simboleggia metaforicamente la dimensione catartica e karmica che Luchè ha raggiunto a questo punto della sua carriera.

Ogni dettaglio è fondamentale e fa la differenza: nulla è lasciato al caso. Il disco sarà disponibile nei formati Cd, Cd con diario motivazionale, Vinile (bianco, rosso e arancione) e Musicassetta. In esclusiva su Amazon il Vinile rosso autografato in edizione limitata; sul sito di Sony Music il CD con diario motivazionale – il libro e la musica raccontano la forza e la motivazione che non bisogna mai perdere quando si vogliono raggiungere i propri obiettivi. Sarà inoltre disponibile, solo ed esclusivamente nello store di Sony Music, l’edizione limitata del Vinile di colore bianco con dei pastelli da colore personalizzati – per dare la possibilità ad i fan di esprimere la propria creatività e di rendere Dvla un album unico e personale.