Maggio della Musica, rinviato il concerto di Uto Ughi e Bruno Canino

Slitta di tre settimane, per indisposizione di uno degli artisti, il concerto straordinario di Uto Ughi e Bruno Canino previsto per il 15 marzo come prologo alla Stagione 2022 del Maggio della Musica, associazione presieduta da Luigia Baratti. L’evento si terrà il 5 aprile sempre al Teatro Acacia alle ore 20 con lo stesso programma annunciato: Ciaccona in Sol minore di Tommaso Antonio Vitali, Sonata n.9 in La Maggiore op.47, "a Kreutzer" di Ludwig Van Beethoven, Tre pezzi per violino e pianofort (Sérénade Mélancolique in Sib minore, op.26, Méditation da "Souvenir d'un lieu cher", op.42, Valse-Scherzo in Do Maggiore, op. 34) di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Introduction et Rondò capriccioso op. 28 di Camille Saint-Saëns.

La stagione firmata quest’anno da Stefano Valanzuolo sarà inaugurata il 12 maggio con il concerto di Michele Campanella, fino all’anno scorso direttore artistico della rassegna, insieme con Monica Leone per proseguire con 20 appuntamenti distribuiti tra gli spazi di Villa Pignatelli e del Galoppatoio Borbonico di Portici. Tra i nomi di rilievo previsti Ivo Pogorelich, interprete di razza e icona del pianoforte, Leonora Armellini, fresca di quinto posto al prestigioso concorso pianistico di Varsavia, Laura Marzadori primo violino di spalla dell’Orchestra della Scala, Ars Ludi (Leone d'argento alla Biennale di Venezia 2022), i Gomalan Brass Quintet che presenteranno una strana e divertente "Aida".

I biglietti acquistati sono validi per la nuova data. Per informazioni Teatro Acacia 0812155639, Teatro Diana 0815567527 / diana@teatrodiana.it.