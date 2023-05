Maggio della Musica, ecco Francesco Libetta: a Villa Pignatelli il concerto del grande pianista

Torna a Napoli Francesco Libetta, aristocratico interprete del pianoforte. Giovedì 1 giugno, alle ore 20,15, sesto appuntamento in Villa Pignatelli della rassegna 2023 promossa dal “Maggio della Musica” e realizzata in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

La serata vede il ritorno a Napoli, dopo sei anni di assenza, del pianista Francesco Libetta, già definito dal critico Paolo Isotta «il più grande pianista vivente». Libetta ha realizzato integrali pianistiche di Beethoven, Händel e Chopin, Godowsky (i cinquantatrè Studî sugli Studî di Chopin), Paisiello, Liszt (Études d'éxecution transcendantes, Années de pèlérinage).

In Villa Pignatelli Libetta proporrà una selezione dalle “Romanze senza parole” di Mendelssohn, per poi rendere omaggio a Chopin a partire dalla nota Ballade n.1 in Sol minore, quindi con due Studi e il terzo Scherzo.

Pezzo di bravura al centro della locandina è la vorticosa Sonata n. 7 di Prokof’ev, composta in tempo di guerra (fra il 1939 e il 1942) e affidata, in prima esecuzione alle mani preziose di Richter. Chiude il concerto la Sonata in Mi Maggiore di Beethoven, anno 1819, primo tassello del prodigioso trittico con il quale il compositore avrebbe esaurito l’ampia e geniale ricognizione intorno all’archetipo della sonata pianistica.