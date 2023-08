«Magie del belcanto e danze d'epoca»: al Maschio Angioino, viaggio nel tempo

Al Maschio Angioino si sogna con "Magie del belcanto e danze d'epoca". L'evento, previsto il prossimo 22 agosto alle 20 nel Castel Nuovo di Napoli, unisce la musica delle arie di Verdi, Lehar, Di Giacomo, De Curtis e tanti altri compositori che hanno caratterizzano il panorama musicale dell’800 e dei primi del '900 con le spettacolari quadriglie e valzer danzati in abiti storici. Sul palco, il soprano Olga De Maio e il tenore Luca Lupoli con Nataliya Apolenskaja al pianoforte e la voce recitante di Sasà Trapanese. Info e prenotazioni: noipernapoliart@gmail.com. Previsto un contributo associativo di 10 euro. Possibilità di visita guidata un’ora prima dello spettacolo previa prenotazione.

"Magie di belcanto e danze d'epoca", a cura dell'associazione culturale "Noi per Napoli" in collaborazione con il gruppo culturale "Danzando nel tempo", si inserisce nel fitto programma di “Estate a Napoli” (8 agosto - 20 settembre 2023), la manifestazione di eventi e attività di spettacolo promossa dal Comune di Napoli, giunta quest’anno alla 44esima edizione. Un format che si rinnova e si attualizza: al cortile del Maschio Angioino, storica sede della manifestazione, si affiancano quest’anno per la prima volta anche il Parco di Villa Capriccio a Capodimonte e l’Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco”, diffondendo l’offerta culturale sul territorio cittadino nel segno del policentrismo.