Marigliano jazz, ecco l'edizione 17 con un cast internazionale

La rassegna parte con il concerto - parata della Sassinfunky Street Band che darà ufficialmente il via all'edizione numero 17 del Marigliano in Jazz Festival, rassegna musicale che dal 2007 rappresenta una proposta musicale di qualità oltre ad un momento per promuovere i luoghi culturali della città. Si comincia domani, venerdì 7 luglio, con la marcing band che, al ritmo di funky e jazz tradizionale, partirà dalla villa comunale di Marigliano ed attraverserà le strade del centro.

Sabato 8 luglio, invece, un doppio concerto nel cortile del municipio: si comincia alle 20,30 con i Brew Quartet ( Giuseppe Giroffi, Gianluca Manfredonia, Luca Varavallo, Alex Perrone).

Alle 22, invece, sarà la volta dei Kreisberg meets Veras, gruppo composto da Jonathan Kreisberg e Nelson Veras. Il finale è in programma per domenica 9 luglio con il Trio Improv’iste (Laurent Bortolotti,Andres Jimenez e Fabien Vuattoux".

Marigliano in jazz Festival è patrocinato dal Comune di Marigliano ed è stato inserito nel programma Ri-vivi in Marigliano, che è interamente finanziato dalla città metropolitana di Napoli. La rassegna si svolge sotto l'egida di Skidoo, l'associazione presieduta da Saverio Sodano cui si deve l'ideazione del format che è il più longevo nella storia degli eventi organizzati in città e che continua ad attrarre artisti provenienti da ogni parte del mondo.

«Dall'anno del battesimo di Mij, avvenuto nel 2007 in occasione del gemellaggio con il New Jersey abbiamo portato avanti il filone della valorizzazione dei giovani talenti locali che hanno potuto confrontarsi con artisti di fama internazionale. Siamo grati all'amministrazione comunale per il sostegno accordato così come a tutte quelle che si sono succedute nel corso degli anni senza farci mai mancare appoggio e disponibilità».

«Marigliano in jazz - sottolinea Adolfo Stellato, assessore alla cultura del Comune di Marigliano - è una kermesse consolidata che rappresenta un forte richiamo per i tantissimi appassionati del genere musicale. Rappresenta un appuntamento immancabile nel panorama delle iniziative organizzate nella nostra città per fornire un'offerta variegata in grado di soddisfare i gusti della nostra comunità. E' una proposta di qualità ed è per questo che non abbiamo esitato ad inserirla nel programma di manifestazioni interamente finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli».

«Sono certo - conclude il sindaco di Marigliano Peppe Jossa - che la tre giorni dedicata al jazz otterrà un grande successo di pubblico. D'altra parte si tratta di un'esperienza consolidata, la cui durata negli anni è la conferma del gradimento e del successo ottenuto. Sono queste le occasioni migliori per promuovere presso un pubblico più ampio le nostre tradizioni culturali e musicali ed i nostri luoghi più suggestivi».