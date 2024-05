Marigliano, messaggio di pace in musica con l’orchestra ed il coro “Elia Aliperti”

Saranno veicolati attraverso le note musicali i messaggi di pace, di libertà e di difesa dei diritti di ciascuno ad esprimere il proprio pensiero lanciati dall’istituto comprensivo “Don Milani - Aliperti”, unica scuola con percorso ad indirizzo musicale di Marigliano. Domani e dopodomani l’orchestra ed il coro “Elia Aliperti” della scuola diretta da Giuseppina La Montagna si esibiranno in un concerto che sarà un inno ai valori ed alla vita.

La performance musicale rappresenta, inoltre, un omaggio all’intero territorio e si terrà non a caso dentro due chiese della città e non al chiuso dell’edificio scolastico. Un modo per favorire la partecipazione della comunità e per sensibilizzare alla cultura musicale che non solo è portatrice di valori ma rappresenta anche una opportunità per tanti giovani che così riescono ad esprimere il proprio talento.

L’appuntamento di domani sera è nella chiesa di Santa Maria delle Grazie quando alle 20 con i piccoli musicisti si esibirà anche l’ensamble di chitarre dell’orchestra territoriale che raggruppa numerose scuole dell’hinterland, a cominciare da Nola e che è il frutto di una iniziativa del Miur che da due anni favorisce l’aggregazione dei licei musicali e delle scuole secondarie di primo grado con percorsi ad indirizzo musicale.

Venerdì, invece, l’omaggio musicale sarà riservato agli ospiti che saranno presenti nella chiesa del Sacro Cuore, nel rione Pontecitra. A coordinare l’orchestra saranno i docenti Nicolina Dalia, Salvatore Elia, Nunzio Angelo Palladino e Sonia Tramonto. L'inizitiva gode del patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa.

«La scelta dei brani - spiega Nicolina Dalia - è dettata dalla volontà di voler esaltare tematiche che, attraverso la musica classica , la canzone italiana e la anzone classica napoletana, riguardano la pace, la libertà , l’uguaglianza ed il sentimento di appartenenza ad una terra».