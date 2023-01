Marigliano, pianista internazionale torna in città e dedica un concerto al santo protettore

Da Madrid a Marigliano per dedicare un concerto a San Sebastiano, il patrono della città in cui è nato e che ha lasciato per intraprendere una carriera di pianista costellata di successi e riconoscimenti internazionali. Giuseppe Devastato si esibirà domani sera nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, al culmine delle iniziative che, tra cerimonie religiose e performances artistiche, sono state organizzate per celebrare la memoria liturgica del santo. Ad attivarsi per dare la giusta cornice all’evento sono stati il parroco don Lino D’Onofrio e la presidente del Cad sociale Giovanna Giaquinto.

“Quello compiuto dal maestro Devastato è - sottolinea Don Lino D’Onofrio - un gesto di grande amore nei confronti della sua città. Si è offerto in maniera completamente gratuita e nonostante gli impegni di rendere omaggio a San Sebastiano ed alla comunità di fedeli”.

“Un bellissimo esempio di attaccamento alle proprie radici che - sottolinea il sindaco di Marigliano Peppe Jossa - non solo ci riempie di orgoglio. Giuseppe Devastato continua a portare in alto il nome di Marigliano, la città che mostra di portare nel cuore ed alla quale non dimentica mai di riservare grande affetto”.

Nella capitale spagnola, Devastato è docente di pianoforte,

composizione e musica da Camera al conservatorio di Musical Arts Madrid. Il pianista è anche protagonista del corso di alta formazione pianistica all'Accademia Musicale Europea di Napoli.