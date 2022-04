Marigliano riparte con la Festa del Commercio e Enzo Avitabile

Un evento legato alla promozione economica e sociale del territorio mariglianese, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa e dall’associazione Aicast Marigliano, capace di intercettare risorse destinate a favorire gli esercenti e allietare la comunità cittadina che, dopo due anni difficili legati all’emergenza Covid, potrà godere di una due giorni di divertimento e gastronomia. la prima edizione della Festa del Commercio si terrà il 29 e 30 aprile prossimo. La festa è stata possibile grazie al contributo della Camera di Commercio di Napoli, retta dal presidente Ciro Fiola.

Due serate di gastronomia, musica, spettacolo e tradizioni cittadine con lo scopo di incentivare la rinascita del commercio territoriale. La prima, quella del 29, ospiterà l’esibizione del maestro Enzo Avitabile & Black Tarantella band; un artista di fama mondiale, ad oggi è considerato tra i musicisti più affermati del panorama europeo. La seconda, del 30, prevedrà l’esibizione dello showman italiano del momento: Francesco Cicchella che animerà la serata con la sua band. In contemporanea per entrambe le serate saranno presenti gli stand per lo Street Food organizzati dai commercianti cittadini e, a tutela dell’importante tradizione gastronomica locale, ci saranno gli stand della Sagra delle Sagre.