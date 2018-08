Massa Lubrense, concerto lirico-sinfonico nel cartellone del Premio Di Giacomo

Mercoledì 22 Agosto 2018, 11:30

MASSA LUBRENSE - Nell'ambito della diciottesima edizione del Premio Salvatore Di Giacomo, sabato prossimo, alle ore 21, in piazza Sant’Agata, concerto lirico-sinfonico con la Grande orchestra «Chaicowsky» di Udmurtia e del Coro del Teatro dell’Opera di Craiova, diretto dal maestro Leonardo Quadrini. Presenta Tonino Bernardelli.La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà, invece, in piazza Sant’Agata mercoledì 5 settembre alle ore 20.30. I premiati di quest'anno della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Sant’Agata sui due golfi, sono la cantante Monica Sarnelli e il giornalista Pietro Gargano. La cerimonia sarà condotta dal giornalista Peppe Iannicelli. Ancora una volta la Pro Loco «Due golfi», presieduta da Donato Iaccarino, ideatore del Premio, attraverso la Commissione interna, ha individuato due figure di assoluto rilievo nel ricordo di Salvatore Di Giacomo e della sua poliedrica attività di uomo di cultura – giornalista, poeta, scrittore, autore teatrale e bibliofilo, nonché Direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli.In tutte le opere di «Don Salvatore», come era affettuosamente chiamato qui a Sant’Agata, si evidenzia e traspare l’animo e la cultura di un popolo, quello napoletano da lui mirabilmente tratteggiato nelle sue opere.