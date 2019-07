Mercoledì 3 Luglio 2019, 11:30

MASSA LUBRENSE - L’associazione culturale “Raffaele Gargiulo” nata nella memoria dell'analista di Massa Lubrense, con lo scopo di promuovere le arti musicali, il canto e il patrimonio naturalistico di Massa Lubrense, ha indetto un bando di gara per l'assegnazione di due borse di studio per studenti di canto e composizione iscritti al prestigioso Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Sabato sera, presso la Piazza Madonna della Lobra, alle ore 21 si terrà il Gran Galà del bel canto, con la partecipazione dei giovani talenti del conservatorio e, a seguire, la premiazione dei vincitori delle due categorie in concorso. Il testo dell’opera premiata è la poesia “Gocce”, opera del poeta massese Gianni Terminiello.