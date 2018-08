Massa Lubrense, a Palazzo Vespoli la rassegna «Classica Estate»

Domenica 19 Agosto 2018, 13:59

MASSA LUBRENSE - Si inaugura martedì, alle ore 21, il cartellone dei concerti «Classica Estate». La rassegna musicale giunta la XXIII edizione proseguirà fino s venerdì nella settecentesca corte di Palazzo Vespoli, in viale Filangieri proprio nel centro di Massa Lubrense. La manifestazione è organizzata dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Lubrense presieduta da Luciano Del Pizzo, con la direzione artistica del maestro Armando D’Esposito e presentata da Luisa Esposito.«Come ormai da tradizione - spiega Luciano Del Pizzo - per ogni fine di agosto da oltre venti anni offriamo a concittadini e turisti buona musica, in una location d’eccezione come l’elegante cortile di palazzo Vespoli. Anche per questa edizione avremo un programma che spazia nel repertorio dei grandi autori italiani ed europei». Per la serata inaugurale, recital del violinista Luca Maresca. In programma musiche di Bach, Calace, Debussy, Munier, Miranda e Mozart. L’ingresso alla manifestazione è libero, fino ad esaurimento dei posti.