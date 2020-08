MASSA LUBRENSE - Parte lunedì la rassegna «Natura in Concerto» nei posti incantati di Massa. Un cartellone di eventi che ha come obiettivo principale quello di far conoscere ai tanti turisti i luoghi tra i più belli di Massa Lubrense e consentire nel contempo ai tanti cittadini Massesi di poter riapprezzare i posti in cui vivono e di cui spesso dimenticano la bellezza e quindi “la bellezza diventa occasione d’incontro”. Primo appuntamento lunedì alle ore 19.30, al Deserto di Sant'Agata sui due golfi, con Sorrentum ensemble, con il concerto «Tra le note del cinema». «Ripartiamo in punta di piedi - dichiara l’assessore al turismo Giovanna Staiano - con una delle rassegne più belle e apprezzate negli anni scorsi, con uno sguardo rivolto al futuro, serbando un vivo ricordo del passato, augurandoci che possa essere, ogni giorno, per noi insegnamento ad essere persone migliori. Attraverso la musiche dell’indimenticabile Morricone nel piazzale del Monastero del Deserto vivremo un momento di riflessione dedicato a chi, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ricominciamo dalla “Natura”, che ci ha dimostrato della sua capacità di riprendersi i suoi spazi e della necessità che l’uomo con essa si riconcili». Cinque appuntamenti nelle location più suggestive di Massa Lubrense che saranno sempre precedute da piacevoli passeggiate organizzate dalla neonata associazione di guide e accompagnatrici turistiche, AGAT, di Massa Lubrense. «Aggiungere la musica-continua l’assessore-a questi scenari incantevoli costituisce a rendere il tutto ancora più unico, anche perché la musica è un linguaggio universale, una realtà che consente di comunicare, di gettare “ponti” verso gli altri, un linguaggio senza tempo, senza territori, né confini, è la voce di tutta l’umanità, di qualsiasi tempo e luogo, che oggi più che mai abbiamo esigenza di cominciare a riascoltare. Un doveroso grazie a chi ha consentito la realizzazione del progetto, in special modo Monica Coppola e Cristina Palumbo che hanno seguito passo passo gli aspetti tecnici della progettazione, alla Città Metropolitana e in particolar modo al consigliere Giuseppe Tito, per aver creduto nella bellezza del progetto finanziandolo in parte, all’associazione ARTETECA per la direzione artistica, all’associazione AGAT per l’impegno profuso nella organizzazione delle “passeggiate” e a tutti i musicisti e artisti che si susseguiranno negli appuntamenti che con la loro musica sapranno restituirci un po’ di gioia e serenità». © RIPRODUZIONE RISERVATA