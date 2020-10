SORRENTO - Maurizio Mastrini, il pianista che suona al contrario, inaugura sabato, alle ore 19.30 nella Sala consiliare del Comune il XIII Sorrento Classica” Festival. Tre gli appuntamenti serali previsti, ma con artisti di grande prestigio internazionale: Dopo Maurizio Mastrini, l’unico pianista che esegue la musica al contrario e con programma specifico dal titolo “Lockdown”, il 17 ottobre, alle ore 19.30, in cartellone Bruno Canino – pianoforte (uno dei più grandi e veterani interpreti italiani della tastiera in carriera da 70 anni), e il 24 ottobre, ore 20.30, il Duo Alessio Bidoli – violino (Sony, Warner, Decca e Amadeus Artist, col suo prestigioso strumento “Dante Regazzoni”) & Giuseppe Gullotta – pianoforte (finalista al Concorso “Busoni” di Bolzano e di recente debutto alla Carnegie Hall di New York). Maurizio Mastrini, uno dei maggiori pianisti e compositori anticonformisti del panorama musicale e strumentale internazionale. La sua vita creativa musicale si esprime nel suo eremo in Umbria lontano dal vortice della vita quotidiana ed è ciò che lo rende incontaminato nelle sue creazioni e carico di emozioni che trasmette con le sue composizioni. E’ salito alla ribalta mondiale negli ultimi anni grazie alla sperimentazione del suonare al contrario, nata da un sogno in cui questa tecnica gli fu suggerita Bach. Mastrini da allora in poi iniziò ad eseguire le sue composizioni, che sono un anello di congiunzione tra i canoni classici e contemporanei, partendo dall’ultima nota e risalendo il pentagramma fino alla prima. Il risultato musicale è sconvolgente: gli ascoltatori hanno la possibilità di ascoltare un brano nuovo che contiene esattamente le note dell’originale Seseguite al contrario. Il Maestro presenterà, durante il concerto , “Lockdown”, il suo ultimo progetto discografico. Il nuovo lavoro dell’eclettico pianista umbro è stato scritto e realizzato nel periodo di quarantena. In “Lockdown” c’è tanta tristezza, terrore ma anche tanto amore per la vita, per il prossimo e per ciò che siamo, come ci ricordano le composizioni di “Tristesse” e “Love”. Il programma concertistico continuerà con composizioni che riusciranno a commuovere ed impressionare il pubblico già dalle prime note. Mastrini arriva a Sorrento toccando i 700 concerti in 10 anni di attività di pianista e di compositore, con all’attivo oltre 10 dischi scritti e ispiranti in prevalenza alla natura con il brano “Fuoco” presentato anni fa in diretta su Raiuno dalle bocche in eruzione dell’Etna. Autore di colonne sonore e brani utilizzati per pubblicità e sonorizzazione di documentari Mastrini oggi rappresenta un vero e proprio “ fenomeno “ musicale osannato dalla critica e ben visto anche dal mondo classico musicale. Inoltre, l’artista da oltre un anno e mezzo collabora con il produttore internazionale Tony Renis, con il quale ha due dischi in uscita “Lockdown” e “Excellence.”

