Maxim Vengerov e Cecilia Laca al Teatro di San Carlo

Lunedì 22 Ottobre 2018, 19:36

Direttore e violinista d’eccezione per l’Orchestra del Teatro di San Carlo: giovedì 25 ottobre, alle ore 18.00, salirà sul podio Maxim Vengerov. È un ritorno dopo due anni di assenza: nel 2016 furono due gli appuntamenti al Massimo napoletano, tra cui l’inaugurazione della Stagione di Concerti. Di particolare rilevanza sarà anche il ruolo di Cecilia Laca, Primo Violino del Teatro di San Carlo: condividerà la scena, per eseguire un programma il cui protagonista assoluto è Wolfgang Amadeus Mozart. Sono tre le opere, che ne seguono la maturazione artistica nell’incedere del tempo. Apertura con il Concertone in do maggiore per due violini e orchestra KV190: a render ragione dell’inconsueto titolo è l’impianto formale, conforme al concerto grosso di stile barocco, al tempo stesso un rimando ad influenze di tradizione italiana. Seguirà il Concerto per violino n. 5 in la maggiore K219, tra le composizioni più intense per potenza emotiva, più innovative per originalità della forma. Qui scompaiono, quasi del tutto, influssi barocchi o italiani, in uno stile decisamente più personale. In chiusura, il “Canto del cigno”: la Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore K543, prima delle tre che compongono il ciclo noto come Schwanengesang. L’Adagio dell’introduzione apre ad una composizione dal particolare vigore, un’intensità che le è valsa un’eloquente definizione: “l’Eroica di Mozart”.