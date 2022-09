Memorial Michele Amoroso, concerto di beneficenza per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon

Grande musica nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio, a Capodimonte (Na), dove il 29 Settembre, alle ore 21:00, andrà in scena il «II Memorial Michele Amoroso», organizzato da Generazione Vincente Spa. L’evento, giunto al suo secondo appuntamento, nasce in ricordo del presidente e fondatore di Generazione Vincente Spa Michele Amoroso, scomparso prematuramente nel giugno 2021. L’iniziativa è a scopo benefico in favore della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus. «Celebriamo la vita sulle note di Mozart», è questo il nome della serata, che sarà animata da un concerto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart.

A esibirsi saranno l’Orchestra «Associazione Santa Maria di Loreto», diretta dal Maestro Pasquale Valerio, e una lunga lista interpreti di spessore europeo e mondiale: Chiara Polese (soprano), Rossana Rinaldi (mezzo soprano), Francesco Malapena (tenore) e Gabriel Preisser (basso), con la partecipazione del Coro «InCanto di Partenope», diretto dal maestro Davide Troia. Nell’incantevole cornice della Basilica risuoneranno le note di due delle opere più famose del compositore austriaco: il «Requiem in Re minore, K. 626» e «Ave Verum Corpus, K. 618». L’evento sarà accompagnato dalla voce narrante di Gigi Savoia. Le parole dell’Ad di Generazione Vincente Spa, Alfredo Amoroso: «Io e mio fratello Andrea Michele siamo davvero orgogliosi della realizzazione di questo evento, in cui musica e beneficenza si intrecciano al ricordo di nostro padre, proprio nel giorno speciale di San Michele. L’idea del secondo Memorial è nata ad Aprile quando ho ricevuto una telefonata dall’America di Pasquale Valerio, vecchio amico di infanzia di papà, fondatore e direttore della «The Villages Philharmonic Orchestra» in Florida. Insieme abbiamo pensato di organizzare un evento con artisti di livello internazionale sulle note di Mozart in una location che è un simbolo indiscusso (da quasi trecento anni) della città che mio padre ha tanto amato. Son certo che lui e mia madre Concetta, a cui è intitolata la Onlus che per l’occasione collaborerà con la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, dall’alto saranno felici di assistere a questo evento a sostegno di una nobile causa. Mio padre, un esempio per tutti noi, è sempre stato vicino a certe tematiche e ha più volte realizzato progetti solidali in sinergia con le principali strutture della città. La partecipazione all’evento è gratuita, con possibilità di effettuare una donazione libera. L’intero ricavato delle offerte sarà devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, che dal 2010 supporta l’Aorn Santobono Pausilipon nel costante miglioramento della qualità della vita e della cura dei piccoli pazienti e dei loro familiari.

Colgo l’occasione per ringraziare Rodolfo Conenna, direttore generale Aorn Posillipo, Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon e Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon, per l’impegno che profondono nella realizzazione di progetti che contribuiscono a rendere l’ospedale pediatrico Santobono Pausilipon uno dei migliori centri italiani per la cura e l’assistenza pediatrica». Il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon: «Il Memorial Michele Amoroso è un evento benefico che unisce musica, arte e solidarietà che ci aiuterà ad assicurare ai nostri piccoli pazienti la migliore assistenza. Ringrazio Generazione Vincente e i fratelli Amoroso per aver voluto, ancora una volta, nella memoria dei propri cari scomparsi adoperarsi per i più fragili». Il commento della dottoressa Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione Santobono Pausilipon: «Ringrazio Alfredo e Andrea Amoroso per aver voluto dedicare, per il secondo anno consecutivo, il Memorial in ricordo del padre al sostegno dei piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico. Una azione che, oltre ad avere una importante e concreta ricaduta nel miglioramento della qualità della vita dei bambini ricoverati, ha in sé un forte valore simbolico che si inserisce perfettamente nel solco tracciato da Michele Amoroso, da sempre attento ai bisogni delle fasce più deboli e, in particolare, dei bambini».

La dichiarazione di Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono-Pauslipon: «Grazie a Generazione Vincente che ci consente di aggiungere un altro tassello importante a uno dei progetti che ci sta più a cuore: la ricerca in oncologia pediatrica, con l’obiettivo di allargare sempre più le possibilità di cura di ogni bambino». «In Nome di Concetta Onlus», che raccoglierà e devolverà i fondi della serata alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, è un’associazione no profit che si occupa di sostenere e favorire le attività rivolte ai malati oncologici in fase avanzata e ai loro familiari, facendosi carico, in convenzione o in modo autonomo, di alcune fasi del percorso assistenziale, offrendo la prospettiva di un miglioramento della qualità della vita durante il tempo della malattia.