«A Day for Michael Jackson», a Napoli l'evento celebrativo per i 60 anni del Re del Pop

Lunedì 27 Agosto 2018, 15:22

Mercoledì 29 agosto alla Mostra d'Oltremare di Napoli un grande evento per celebrare i 60 anni dell’indimenticabile Re del Pop, Michael Jackson.Sessant’anni di leggenda, storia indiscussa della musica pop di tutti i tempi che ancora vive nel cuore di musicisti, danzatori, performers ed appassionati di tutto il mondo.Per la prima volta in esclusiva italiana i fratelli Jackson Taj, Taryil e TJ Jackson, denominati gruppo musicale 3T, figli del brother Tito Jackson (membro dei Jackson 5) si esibiranno come Guest Star all’evento Nazionale Michael Jackson Day quinta edizione – A Day for MJ with 3T (dalle ore 11 alle ore 23). La manifestazione sarà una vera chicca per i veri amatori che vorranno partecipare al raduno, alle attività all’aperto, ai fashmob e assistere allo show serale con i 3T e con professionisti da tutta Italia che accorreranno ancora una volta a celebrare The King of Pop.