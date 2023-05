Monica Sarnelli sold out al teatro Karol, oggi anche con i musicisti del liceo Severi

Rock e pop al concerto di Monica Sarnelli, che annuncia il sold out per oggi 7 maggio (ore 20.30), nel Teatro Karol di Castellammare di Stabia, nell'ambito della rassegna "MusiKammare 2023".

Una serata speciale in cui l'interprete napoletana, accompagnata al piano e alla fisarmonica dal maestro Alfredo Di Martino, condividerà alcuni momenti della sua esibizione con la giovanissima rock band The Black Joes nata nella sezione musicale del Liceo Francesco Severi retto dal dirigente scolastico Elena Cavaliere.

L'artista ha infatti deciso di riservare uno spazio significativo, in apertura e chiusura del concerto, ai sette giovani talenti, tutti studenti d'età inferiore ai 19 anni che compongono la band coordinata dal maestro Alfredo Intagliato. "I giovani vanno sempre sostenuti ed incoraggiati concretamente - sottolinea Monica Sarnelli - e ancora di più se, come in questo caso, scelgono la musica come principale percorso di studio e di vita".

La cantante, oltre alle sue hit, eseguirà anche "Ma che Napoli", brano dedicato al capoluogo partenopeo (pubblicato nella circostanza dei festeggiamenti per la vittoria del Calcio Napoli del campionato), musicato da Antonello Cascone e Bruno Di Resta, di cui è interprete insieme con Germano Bellavia, Gianni Conte, Maurizio De Giovanni, Patrizio Oliva, Gino Rivieccio e Gino Sorbillo. L'artista presenta a Musikammare una nuova tappa del suo progetto "Napoli@colori" in cui canzoni di ogni epoca si uniscono in un continuo musicale dalle tinte forti e colorate. Dal rosso attribuito a brani come "Chesta sera", "Mentecuore" e "Abbracciame", al blu, anzi al blues di Pino Daniele, all'oro dei grandi classici come "O surdato 'nnammurato" e "Lazzarella" per fare qualche esempio. Dedicata alla musica e ai musicisti di Napoli e della Campania la rassegna è organizzata da Casa del Contemporaneo e da Studio Tema, in collaborazione con l'associazione socio culturale L'incrocio delle Idee ODV.