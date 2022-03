Musica e cibo al Winehouse con i KaliMood e chef Martinelli

Lo chef Gabriele Martinelli di Bottega Urbana di Cercola per una sera ha cucinato con la brigata del Winehouse - la nuova location di via Marina a Napoli - in perfetta sinergia e sintonia. Una cena accompagnata dai vini di Omina Romana e dalla musica del gruppo KaliMood a cui ne seguiranno tante altre, come nella filosofia del locale attiguo a Grangusto.

Oltre 200 musicisti tra i più bravi in Italia si esibiscono infatti dal martedì al sabato da Winehouse con una ricca programmazione che tocca dal jazz al blues, dallo swing alla bossa nova. In menu l’aperitivo: french toast di baccalà mantecato, pomodoro, scarola e olive nere, tartelletta con robiola di capra, agrumi, uova di pesce e germogli. Antipasto: tartare di bufalo, mandarino, ricci e lattuga di mare, come primo lo chef ha proposto risotto di semola con pane, burro e alici, a seguire baccalà al vapore con spuma di cipolla arrosto, cicoria, fondo di maialino e cipolla croccante. Per dessert dolce al miele, kefir, nocciola e polline.

IL PROGRAMMA

Il programma in continuo aggiornamento è sul sito e sui social ufficiali di Winehouse. Gli amanti del vino hanno l’imbarazzo della scelta: tra arredi accoglienti ecco gli eleganti scaffali tra cui aggirarsi per scegliere la propria bottiglia e accompagnarla ad un tagliere di pregiati salumi e formaggi, pregiati tagli di carne e tanto altro. Serate speciali di musica dal vivo, quindi, ma anche cene uniche gustando piatti che utilizzano ingredienti e prodotti di eccellenza, sorseggiando i cocktail e i vini migliori al mondo selezionati dalla straordinaria cantina che conta oltre 3500 etichette.