Musica e cultura nel cuore di Sant'Eframo: quarta edizione di «Live in Villa Di Donato»

Annamaria Ackermann, Brunello Canessa, David Romano, Giuseppe Fontanella, Giacomo Casaula, Adriana Folliero e Davide Scognamiglio sono tra i direttori artistici e i protagonisti delle diverse rassegne in programma questa stagione a Villa Di Donato, nel cuore di Sant'Eframo Vecchio, nel quartiere di San Carlo all'Arena.Giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 19 la dimora settecentesca si riempirà di suono, luce e dei sorrisi degli invitati per la grande festa inaugurale che darà il via ad un nuovo anno di concerti, teatro e incontri. Si parte con la presentazione del fitto programma, che sarà illustrato, insieme alla padrona di casa Patrizia de Mennato, proprio da chi calcherà le scene.Un'anteprima d'eccezione apre la strada alla quarta edizione di Live in Villa di Donato. Nella stessa serata ma alle ore 21, protagonista sarà il violinista Luca Ciarla, che crea le sue musiche con un pedale loop, la sua voce e diversi strumenti giocattolo. Esegue in solo e rigorosamente dal vivo tutta la partitura della sua orchestra, suonando il violino anche come una chitarra, un violoncello o una percussione. In questo fantasioso mondo musicale Luca canta, fischia, suona altri strumenti e aggiunge nuove improvvisazioni; la musica si evolve continuamente trasformandosi in un’affascinante solOrkestra. In programma composizioni originali, intrise di atmosfere mediterranee, minimaliste, e insoliti arrangiamenti della tradizione popolare italiana.Il concerto di Luca Ciarla sarà accompagnato dall'esposizione delle opere dell'artista Keziat (visibili fino al 15 ottobre, dalle ore 15 alle ore 20).Come consuetudine della casa, al concerto seguirà una cena.Stagione 2019/2020 di Live in Villa di DonatoPosto unico: 25 euro (spettacolo + cena)Prenotazione obbligatoria – numero di posti limitatiprenotazioni@key-lab.net