Musica Libera, alla Domus Ars la stagione concertistica

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 15:53

Al via venerdì 12 ottobre alle ore 18. 30, “Autunno Musicale” la stagione concertistica 2018 dell’Associazione Musica Libera al Centro di cultura Domus Ars con l’organizzazione de Il Canto di Virgilio.Ad inaugurare il programma, con la direzione artistica del maestro Lucio De Feo, un doppio concerto: nella prima parte si esibiranno Maria Luisa Abbattista al pianoforte e Renzo Schina al contrabbasso e a seguire sarà la volta del Duo Nadiyah con Maria Miele al violoncello e Marco Martuccio al pianoforte. In programma brani di Mendelssohn, Infante, Schumann, Rossini e Barrière.“Siamo arrivati al settimo anno consecutivo di questa splendida rassegna. Il primo concerto, come è ormai nostra tradizione, sarà a più mani. Ospiteremo infatti una pianista e un duo, con il contrabbassista Renzo Schina, tra i più talentuosi in Italia, come ospite. Il secondo concerto vedrà protagonista un duetto pianoforte e voce, il terzo un recital pianistico. Il concerto di fine anno vedrà un gradito ritorno: l'Ensemble Novissimo, formazione di giovanissimi alunni del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. Il nuovo anno, invece, saremo impegnati nella rassegna storica sulla canzone napoletana che articoleremo in più date con interpreti diversi", spiega il maestro Lucio De Feo.Via S. Chiara 10c – Napoli, presso la sede del Centro culturale Domus ArsPrezzo del biglietto 12 euro. Sono attive tutte le convenzioni associativePer info: +39 329 836 6678 info@associazionemusicalibera.comPROGRAMMA AUTUNNO MUSICALE 2018ASS. MUSICA LIBERAVenerdì 12 Ottobre, ore 18.30Doppio concertoMaria Luisa Abbattista – PianoforteRenzo Schina – ContrabbassoDuo Nadiyah (Maria Miele – Violoncello; Marco Martuccio – Pianoforte)Venerdì 2 Novembre, ore 18.30L’amore e la passioneMirella Vinciguerra – PianoforteSilvia Cialli – MezzosopranoMercoledì 21 Novembre, ore 18.30Recital pianistico di Carla OrbinatiVenerdì 14 Dicembre, ore 18.30Concerto di fine annoRiccardo Natale – PianoforteDirige Gennaro Maria Pupillo