Musica a Napoli: Quartieri Jazz nella cornice della Galleria Borbonica

È in programma per sabato 22 gennaio alle ore 21.30, nella Galleria Borbonica, il concerto dei Quartieri Jazz di Mario Romano. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. L'antro da cui cominciare questo viaggio nel "Ventre di Napoli" è quello che dà accesso a questo traforo sotterraneo commissionato nel 1853 da Ferdinando II di Borbone all'architetto Errico Alvino, una galleria che collegasse il piazza Plebiscito a piazza della Vittoria, passando al di sotto della collina di Pizzofalcone.

Il percorso, nel secolo successivo, fu abbandonato, fino a quando durante la seconda guerra mondiale alcuni ambienti sotterranei furono adoperati e allestiti come rifugio antiaereo dal genio militare, elettrificati e forniti di brandine, arnesi da cucina e una serie di latrine. Nel ricovero antiaereo infatti poteva accadere che i napoletani rimanessero anche per molti giorni. Nel dopoguerra fino agli anni 70 fu adibito a deposito giudiziario comunale. Durante il percorso i visitatori potranno ammirare in questa suggestiva cornice, frammenti di statue, ed auto e moto d’epoca ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti ed oggi resi nuovamente accessibili alla conoscenza grazie al lavoro svolto dal presidente dell’associazione Borbonica, Gianluca Minin che nel corso del tempo, con l'aiuto di guide esperte e numerosi volontari, hanno proceduto all'operazione di scavi e pulizia del sottosuolo napoletano.

Ad accompagnare la serata tra passato e presente, mentre si scende nei meandri della terra e nel profondo delle proprie emozioni sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche e Alberto Santaniello alla chitarra classica. La serata prevede l'apertura dei cancelli alle ore 21.00 per chi volesse anticiparsi per lo sbigliettamento, e in seguito la formazione di gruppi per la passeggiata al “Percorso Standard” della galleria, accedendo così alla “Cava Bianca”, dove si terrà una breve presentazione e introduzione al concerto dei Quartieri Jazz.