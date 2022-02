Napoli, la musica di Paolo Loveri e Pietro Condorelli arriva al Suarez 11 del Vomero

Il proprietario del Suarez 11 urban bistro’ Daniele Salvo, storico ed eclettico barman, ha dato vita, nel cuore del Vomero, ad un punto di riferimento per gli amanti del bere bene, della buona musica e dell’ atmosfera giusta, con un'attentissima selezione di materie prime ed una preparazione sapiente di cocktail dai più semplici a quelli più sofisticati. Ha rilanciato ancora più in alto il suo progetto, ampliando il menù con nuovi vini e carni pregiate come la fanno a piemontese. Sabato 26 febbraio ci si dedicherà alla musica live grazie alle esibizioni di Paolo Loveri e Pietro Condorelli.

Paolo Loveri comincia la sua carriera in Italia suonando con numerosi artisti nel campo del jazz e della pop (Pietro Condorelli, Marco Zurzolo, Daniele Sepe etc). Nel 1991 decide di specializzarsi in Belgio al conservatorio Royal di Bruxelles dove si diploma nel 1993, e dove ha insegnato dan 2002 al 2009. Ha suonato in Belgio con numerosi artisti nel jazz come Paolo Radoni, Jean Louis Ransinfosse, Steve Houben, Philip Catherine, Guy Cabay. Attualmente insegna chitarra jazz in varie scuole in Belgio come l’Accademia di musica di Bruxelles Tubize e Forest, e al Jazz Studio di Antwerpen. Si occupa di alcune formazioni tra cui il Paolo Loveri Trio (cd con Pietro Condorelli come ospite) Radoni’s tribe, Adrien Volant, Emiliano Loconsolo, Fabrice Alleman.

Pietro Condorelli, dopo aver ottenuto il diploma in chitarra classica e una laurea al DAMS dal 1980 svolge attività concertistica e professionale sia in Italia che all'estero. Ha collaborato con importanti esponenti del jazz internazionale come Lee Konitz, Paolo Fresu, Franco Cerri, Giulio Capiozzo, Gary Bartz, George Cables, Jimmy Wood, Fabrizio Bosso, Charles Tolliver, Bob Mover, segnalandosi come uno dei migliori chitarristi jazz italiani. Ha collaborato stabilmente, dal 1994 al 1996 con il noto gruppo di jazz e progressive rock degli Area. Nel 1997 ha vinto il referendum della critica "top jazz" (Musica Jazz) come miglior nuovo talento. Oltre alla carriera musicale ha al suo attivo un'intensa attività didattica, avendo svolto il ruolo di interprete e coadiuvatore in seminari di diversi chitarristi di fama internazionale come Mike Stern, Mick Goodrik, Jim Hall. È inoltre titolare della cattedra di jazz presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.