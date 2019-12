Musica e visite didattiche a Palazzo Reale di Napoli

Il Palazzo Reale di Napoli, in collaborazione con CoopCulture e l'Accademia Mandolinistica Napoletana, propone, nelle giornate di sabato 28, domenica 29, lunedì 30 dicembre e lunedì 6 gennaio 2020, un programma di visite didattiche ​ ai Giardini Pensili, alle collezioni inedite custodite nelle sacrestie della Cappella Palatina seguite da un concerto di musiche da strada della Napoli del Settecento.

​

Uno storico dell'arte di CoopCulture illustrerà ai visitatori l'architettura, il panorama e il rigoglioso patrimonio botanico dei Giardini Pensili e i dipinti, gli oggetti e gli arredi sacri nella Cappella Palatina dove i Maestri dell'Accademia Mandolinistica Napoletana si esibiranno suonando strumenti musicali antichi, rappresentati nel Presepe Napoletano del XVIII secolo.

​

Appuntamenti:

Sabato 28 dicembre 2019: ore 10.30

Domenica 29 dicembre 2019: ore 10.30

Lunedì 30 dicembre 2019: ore 10.30

Lunedì 6 gennaio 2020: ore 10.30

​

Musicisti:

Massimiliano Del Gaudio - mandolino barocco

Luca Petrosino - mandolone

Adolgo Tronco - calascione

​

Irene Isolani - voce

​

​

PROGRAMMA

Sonata Pastorale (E. Barbella)

La leggenda del lupino (R. De Simone)​ ​ ​ ​ ​ ​

La 'nferta / Nascette lu Messia (tradizionale)​

Quanno nascette Ninno (S. A. De Liguori)

Madonna della Grazia (Tradizionale)

Ninna Nanna al Bambin Gesù (Orazio Dell'Arpa)

Concerto Grosso per la Notte di Natale (Corelli)

Natum Vidimus (anonimo)

Visite didattiche a cura di CoopCulture

Performance musicale a cura dell'Accademia Mandolinistica Napoletana

​

Tariffe

Visita guidata e concerto: 10 euro

Gratuito: ragazzi under 12

Biglietto d'ingresso al sito: 6 euro

Prenotazione obbligatoria al numero 848 800 288 06 ​ (06.39967050 dai cellulari e dall'estero) dal lunedì a domenica dalle 9- 13 ​ e 14- 17 (il sabato dalle 9 alle 14)

